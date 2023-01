Xbox Game Pass Ultimate: 38% di sconto sull’abbonamento trimestrale!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli e abbonamenti ai più importanti servizi a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare l’abbonamento di tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate a soli 23,99€, con uno sconto del 38%, pari a un risparmio reale di 15€ sull’usuale prezzo di listino.

Game Pass garantisce l’accesso a un catalogo di oltre 200 titoli in continuo aggiornamento, inclusi dal day one tutti i giochi provenienti dai team interni di Microsoft (come i brand di Gears, Halo e Forza Horizon). La versione Ultimate include diversi vantaggi ulteriori a un prezzo contenuto per godere al meglio dell’ecosistema di riferimento indipendentemente dalla piattaforma in possesso.

Oltre a includere Xbox Live Gold e la possibilità di usufruire sia del catalogo su console sia su PC, gli abbonati a Game Pass Ultimate hanno a disposizione:

Catalogo EA Play per avere accesso a numerosi titoli del franchise più o meno recenti senza un ulteriore esborso come Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield V e The Sims 4.

per avere accesso a numerosi titoli del franchise più o meno recenti senza un ulteriore esborso come Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield V e The Sims 4. Offerte e sconti esclusivi fino al 20% sui giochi nella libreria di Xbox Game Pass e fino al fino al 10% su giochi add-on e prodotti di consumo correlati.

fino al 20% sui giochi nella libreria di Xbox Game Pass e fino al fino al 10% su giochi add-on e prodotti di consumo correlati. Accesso alla maggior parte dei titoli disponibili sulla piattaforma via cloud (versione Beta) tramite dispositivi mobili Android e console versione 6.0 o successiva e Bluetooth versione 4.0+. Questo significa che i giocatori Xbox One possono anche giocare i giochi Xbox Series X in cloud, se inclusi nel servizio, senza necessità della nuova console.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.