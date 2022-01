Xbox Game Pass svela i 4 giochi gratis che lasceranno a gennaio

Xbox Game Pass è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per le console di casa Microsoft, grazie a un immenso catalogo di giochi gratis in continua espansione.

Sfortunatamente, non tutti i titoli inclusi nel servizio sono disponibili per sempre, ma Xbox Game Pass è sempre pronto ad annunciare con il giusto anticipo quali giochi gratis presto non saranno più inclusi nell’abbonamento.

Un leak di Microsoft Store avrebbe già svelato molti big pronti a lasciare durante l’anno: la lista attualmente non è stata ancora confermata, ma indipendentemente da tutto ciò la casa di Redmond ha già reso noti i 4 giochi gratis a cui dovremo dire addio dopo il mese di gennaio.

La notizia è arrivata dopo la conferma dei nuovi giochi che saranno aggiunti su Xbox Game Pass nei prossimi giorni: la lista era già trapelata per errore con qualche ora di anticipo.

Come riportato da GameSpot, i titoli che abbandoneranno il servizio sono quattro perle del panorama indie, che varrà la pena di recuperare prima che sia troppo tardi.

Xbox Game Pass: i giochi che lasceranno a gennaio 2022

Senza ulteriori indugi, vi riportiamo dunque la lista completa dei giochi che non saranno più disponibili su Xbox Game Pass dopo il 31 gennaio 2022:

Cyber Shadow – Console, Cloud, PC

– Console, Cloud, PC Nowhere Prophet – Console, Cloud, PC

– Console, Cloud, PC Prison Architect – PC

– PC Xeno Crisis – Console, Cloud, PC

Tra questi il titolo più interessante è sicuramente Cyber Shadow, un platform 8-bit pubblicato da Yacht Club Games ispirato alla popolare serie Ninja Gaiden.

Questi giochi gratis saranno dunque disponibili su Xbox Game Pass ancora per meno di due settimane: a partire da febbraio 2022, se vorrete ancora continuare a giocarci, sarà necessario averli acquistati sullo store.

I fan hanno ormai appreso che il costante ricambio dei giochi è un sacrificio necessario per consentire l’espansione del catalogo, soprattutto adesso che dovrebbero arrivare tantissimi giochi Activision Blizzard.

In ogni caso, la community avrà poco di cui lamentarsi ultimamente: il mese di gennaio è stato infatti ricchissimo di grandi produzioni disponibili gratuitamente.