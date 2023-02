Xbox Game Pass e le vendite a rischio: Microsoft commenta la questione

La notizia di ieri relativa ad Xbox Game Pass e le relative vendite rovinate dei videogiochi inclusi ha fatto discutere, e Microsoft inevitabilmente ha aggiunto un commento.

D’altrone l’abbonamento, a cui potete aderire anche tramite Amazon, è stato centrale in tutti questi anni nella strategia di Xbox ed è normale che si voglia fare chiarezza.

Un tema su cui Phil Spencer ha sempre dichiarato una massima sicurezza rispetto al rendimento, elogiando anche i risultati per Microsoft.

Ma dopo le dichiarazioni emerse ieri la percezione intorno a Xbox Game Pass sta decisamente cambiando, a ragione a ben vedere.

Il rapporto provvisorio dell’autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft conteneva anche delle dichiarazioni di quest’ultima, relative all’effetto che l’inclusione all’interno di Xbox Game Pass ha sui videogiochi.

Un effetto negativo, che danneggia le vendite dirette dei prodotti:

Kotaku riporta un commento aggiuntivo di Microsoft sulla questione che, di fatto, non smentisce ciò che è stato inserito all’interno della dichiarazione della CMA.

Ecco la dichiarazione integrale:

«Xbox Game Pass offre ai giocatori e ai creatori di giochi più scelta e opportunità nel modo in cui scoprono, sperimentano e distribuiscono i giochi. Per i giocatori, ciò significa fornire loro un’altra opzione per scoprire giochi e giocare con gli amici a un ottimo prezzo. Per gli sviluppatori, ciò significa creare un’altra opzione per il modo in cui monetizzano i loro giochi.

Il nostro obiettivo è aiutare i creatori di giochi di tutte le dimensioni a massimizzare il valore finanziario totale che ricevono tramite Game Pass. Ogni gioco è unico, quindi lavoriamo a stretto contatto con i creatori per creare un programma personalizzato che rispecchi ciò di cui hanno bisogno, garantire che ricevano un compenso finanziario per la loro partecipazione al servizio e lasciare spazio alla creatività e all’innovazione. Di conseguenza, il numero di sviluppatori interessati a lavorare con Game Pass continua a crescere.»