Xbox, fonti attendibili: nuova esclusiva dallo studio di Hitman, primi dettagli

Sembra che uno dei prossimi giochi esclusivi previsti su Xbox Series X possa essere una nuova IP sviluppata da IO Interactive, già autori dell’apprezzata serie Hitman.

Un report condiviso da Windows Central avrebbe infatti rivelato che questo sarebbe uno dei tanti progetti a cui Microsoft sta lavorando insieme a team di terze parti: questo nuovo franchise verrebbe pubblicato sotto il brand di Xbox Game Studios.

Secondo ulteriori fonti attendibili, riportate dai nostri colleghi di Eurogamer.net, si tratterebbe inoltre di un franchise fantasy, descritto come un tripla A che è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo.

In questo titolo dovremmo vedere un enorme mondo ambientato in un’era medievale in cui vedremo anche tante bestie alate, tra cui i temibili draghi.

IO Interactive starebbe lavorando ad una nuova esclusiva Xbox.

Dopo l’eccellente Hitman 3 ci sarebbe dunque in cantiere un nuovo progetto completamente unico per IO Interactive, che dovrebbe essere un’esclusiva Xbox realizzata in collaborazione con Microsoft.

Se questo rumor venisse confermato, si tratterebbe di un terzo franchise a cui lo studio danese starebbe lavorando, dato che negli scorsi giorni era già stato annunciato un importante adattamento.

Stiamo parlando ovviamente di Project 007, il videogioco dedicato a James Bond, che pare avrà una forte componente narrativa.

Restiamo ovviamente in attesa di conferme ufficiali da parte di Microsoft o di IO Interactive per quanto riguarda la realizzazione di questa nuova esclusiva fantasy medievale: naturalmente vi terremo sempre aggiornati non appena avremo le ultime novità sulla vicenda.

IO Interactive aveva già rivelato anni fa di essere al lavoro su una nuova IP segreta: non sappiamo ovviamente se si stessero riferendo o meno a questa ipotetica esclusiva Xbox.

Il CEO della compagnia, Hakan Abrak, aveva infatti avuto modo di dichiarare che lo studio guarda al futuro con cose nuove e, potenzialmente, con nuove IP con cui potrebbero stare lavorando.

Il nuovo videogioco di James Bond sembra essere molto ambizioso, dato che vuole ispirarsi all’intera saga e proporre una versione unica dello storico agente segreto.

Il director ha anche svelato che potrebbe anche rappresentare l’inizio di una nuova trilogia videoludica dedicata alla storica serie.

Nel frattempo, Hitman 3 è stato particolarmente apprezzato per la libertà di azioni concesse agli utenti: un giocatore in particolare aveva, evidentemente, molto tempo da perdere ed ha deciso di condurre tutti gli NPC sotto una pressa per 10 ore per schiacciarli contemporaneamente.