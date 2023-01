WWE 2K23 è ufficiale, e c’è una grande sorpresa per i fan

I fan dei giochi di Wrestling aspettano in attesa di mettere le mani su WWE 2K23, gioco ora annunciato ufficialmente con tutto il suo carico di novità.

Dopo aver saltato l’appuntamento del 2021 a causa del flop di WWE 2K20, 2K e Visual Concepts sono tornare sul ring con WWE 2K22 (che trovate su Amazon), sebbene è ora il momento dell’edizione 2023.

Nella nostra recensione del capitolo dello scorso anno vi abbiamo infatti reso noto che «finalmente Visual Concepts riporta la serie WWE 2K sui giusti binari. Il titolo non solo fa dimenticare in fretta i problemi che affliggevano il suo immediato predecessore, ma si rivela anche facilmente uno dei più divertenti della serie, grazie a delle piccole ma importanti modifiche al gameplay, ora reso più fluido e dinamico.»

Ora, come riportato anche da Polygon, WWE 2K23 è ufficiale e includerà un numero di novità davvero molto interessanti, inclusa la presenza a sorpresa di una star come John Cena, oltre a una modalità davvero molto attesa.

Quando verrà lanciato, a marzo, WWE 2K23 dovrebbe includere quella che i fan del wrestling professionistico hanno chiesto a gran voce nei forum e nelle discussioni per anni: WarGames.

La variante degli incontri di wrestling – che prevede due squadre che si affrontano in due ring affiancati, circondati da una gabbia di rete – ha una storia di ben 35 anni e, per un certo periodo, è risultata essere quasi un tabù per le principali promozioni della WWE.

Quando WarGames ha debuttato a novembre alle Survivor Series, però, il marchio avrebbe finalmente toccato anche il videogioco ufficiale della WWE.

Lynell Jinks, direttore creativo di Visual Concepts per la serie WWE 2K, ha dichiarato che l’approccio a WarGames li ha spaventati a morte anche se, ha aggiunto, il team si era preparato a questa eventualità. Il motore di combattimento di WWE 2K23 è stato sviluppato, quindi, proprio pensando a WarGames.

WWE 2K23 sarà lanciato il 17 marzo per PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One e Xbox Series X. Due edizioni speciali daranno ai giocatori un vantaggio di tre giorni, con accesso anticipato a partire dal 14 marzo.

Il 13 volte vincitore del WWE Championship John Cena è protagonista della copertina, dopo essere apparso anni fa anche sulla copertina di WWE 2K15 (di cui trovate la nostra vecchia recensione a questo indirizzo).