World War Z, disponibile l’update ‘Kill it with Fire’

A giugno, Focus Home Interactive e Saber Interactive hanno reso noto che il loro World War Z ha sfiorato un traguardo realmente sorprendente, ossia quello delle quasi 2 milioni di copie su PC, PS4 e Xbox One.

Il successo del gioco è poi continuato nel corso dei mesi, tanto che oggi lo sviluppatore ha rilasciato un nuovo aggiornamento chiamato “Kill it with Fire”.

Questi include due nuove missioni legate alla modalità PvE, ossia “Dead in the Water” e “Resurrection”. Poco sotto, trovate anche il nuovo trailer dedicato all’update in questione:

World War Z scatena centinaia di zombi assetati di sangue e in rapida evoluzione, capaci di muoversi come un’orda collettiva o individualmente. Scegli tra sei distinte classi e un arsenale di armi mortali, esplosivi, torrette e trappole.

Il gioco offre campagne co-op a quattro giocatori ambientate in vari angoli del mondo, tra cui New York, Gerusalemme, Mosca e Tokyo, oltre alla possibilità di prendere parte a modalità multiplayer con team Players vs. Players vs. Zombies (PvPvZ).

Trovate in ogni caso tutte le notizie, i video e gli articoli riguardanti il gioco nella nostra scheda.

Fonte: Gematsu