Wild Hearts per PS5 al prezzo più basso di sempre! -25%

Anche oggi, lunedì 27 marzo 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS5 del videogioco Wild Hearts, che attualmente potete portarvi a casa a soli 59,99€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 20€.

In Wild Hearts, vi troverete a dare la caccia a enormi creature chiamate Kemono, utilizzando sofisticati meccanismi creati con un’antica tecnologia perduta denominata Karakuri, a cui si avrà accesso dopo aver affrontato il lupo invernale chiamato Deathstalker.

I nemici che incontrerete durante la vostra avventura spazieranno da adorabili scoiattoli al temibile cinghiale gigante Kingtusk. La terra di Azuma, ispirata al Giappone Feudale, potrà essere esplorata sia in solitaria sia in compagnia di un massimo di due amici, grazie alla funzione di cross-play inclusa nel gioco.

Mentre avanzerete in Wild Hearts, scoprirete gradualmente nuovi tipi di risorse provenienti da svariate fonti, le quali potranno essere impiegate per costruire nuovi Karakuri, indispensabili per sconfiggere Kemono sempre più sfidanti.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che “l’intento di Wild Hearts è quello di rivoluzionare il genere degli Hunting Game proponendo, accanto alle consuete boss fight contro mostri pericolosissimi, un gameplay più dinamico grazie all’utilizzo dei Karakuri, in grado di offrire vantaggi e cambiare completamente il corso di uno scontro in pochissimi attimi“.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.