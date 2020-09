Watch Dogs Legion, un nuovo trailer mostra gli effetti ray tracing

La presentazione di Nvidia delle nuove schede grafiche della linea RTX 30 ha dato modo ad alcuni sviluppatori di mostrare gli effetti di ray tracing in tempo reale abilitati sui loro titoli di prossima uscita, tra cui troviamo anche Watch Dogs Legion di Ubisoft. Infatti, l’editore francese ha diffuso per l’occasione un nuovo trailer che mette in evidenza gli effetti di illuminazione, riflessi e gestione delle ombre possibili grazie all’impiego di questa tecnologia, rendendo gli ambienti più realistici che mai.

Qualche giorno fa, in occasione dell’evento Future Games Show, è stata mostrata una missione di reclutamento che ci ha dato modo di vedere come potremo reclutare gli abitanti di Londra e vestirne i panni, consci che godranno di specializzazioni diverse e di abilità che potrebbero dare una mano alla nostra lotta. Inoltre, sembra che la copertina della versione PS5 del gioco sia già comparsa presso la divisione inglese del noto Amazon.

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion arriverà ufficialmente il 29 ottobre prossimo su Windows PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e Google Stadia. In futuro, il gioco è atteso anche su PS5 e Xbox Series X.

Per tutti gli approfondimenti del caso, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata nella quale trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto.