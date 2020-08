Watch Dogs Legion: come faremo a reclutare i londinesi? Vediamolo in video

Nella Londra di Watch Dogs Legion, piena di contraddizioni e di resistenza, ci sarà una peculiarità che Ubisoft ha sottolineato fin dall’annuncio del gioco, lo scorso anno: i protagonisti giocabili saranno gli NPC. Nel corso della vostra avventura nei panni della milizia hacker di DedSec, infatti, potrete reclutare gli abitanti di Londra e vestirne i panni, consci che godranno di specializzazioni diverse e di abilità che potrebbero dare una mano alla vostra lotta.

Alcuni saranno uomini d’azione, altri abili hacker, altri ancora saranno particolarmente agili per l’esplorazione: sarete voi a mettere insieme la squadra ideale, ma come? A rispondere al quesito c’è un video gameplay arrivato dal Future Games Show, dove abbiamo visto in azione una missione di reclutamento. Lo trovate di seguito.

Come vi aveva anticipato il nostro Paolo Sirio nella video anteprima ricca di gameplay, insomma, sarete chiamati a guadagnare la fiducia dell’NPC compiendo degli incarichi per lui/lei, prima di poterlo contare come parte attiva di DedSec e vestirne i panni in Watch Dogs Legion.

Una volta fatto, entrerà nella vostra squadra e potrete selezionarlo nell’apposita schermata dei personaggi, facendogli dare manforte alla vostra causa – e badando bene che non finisca arrestato o ammazzato, ovviamente.

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion arriverà ufficialmente il 29 ottobre prossimo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. In futuro, il gioco è atteso anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.