Wargroove, Nine Parchments ed altri titoli ad un prezzo super nel nuovo Humble Bundle!

Continuano le offerte sul noto portale Humble Bundle! Fino al prossimo 5 maggio, infatti, potete mettere le mani su un nuovo pacchetto, chiamato Humble New Couch Classics Bundle, che, come dice il nome stesso, è dedicato ai videogiochi cooperativi da divano.

Nel bundle trovate prodotti come Wargroove, titolo che ricorda molto da vicino la storica serie Advance Wars di Nintendo e offrendo un prodotto che trasuda cura per i dettagli e una passione sconfinata per gli strategici a turni, 20XX, indie rogue like che strizza l’occhia alla celeberrima serie Mega Man di Capcom, Lethal League Blaze, intenso e veloce gioco nel quale il vostro obiettivo sarà quello di colpire il vostro avversario con la palla antigravità usando attacchi, smorzate, parate, lanci e abilità speciali, e biped ad un prezzo incredibilmente scontato, dandovi modo di ottenere, sborsando appena 8,40€, videogiochi per un valore complessivo di 118 dollari. Si tratta di un’occasione veramente imperdibile per tutti i fan del genere! Tutti i titoli di questo bundle sono disponibili su Steam per Windows.

Con solo un euro potete ottenere:

Door Kickers: Action Squad

Arrivando a più della media (attualmente 6,59 euro, ma si tratta di una cifra che può variare nel corso del tempo), si avranno anche:

Ultimate Chicken Horse

Nine Parchments

20XX

Con 8,40 euro, o più, ai prodotti precedenti si aggiungeranno anche:

Wargroove

Lethal League Blaze

biped

Acquistando l‘Humble New Couch Classics Bundle, oltre ad ottenere diversi videogiochi ad un prezzo incredibile, farete anche una buona azione, in quanto parte dei ricavati verranno infatti devoluti ad un’associazione benefica a vostra scelta.

Se la selezione di titoli vi convince e volete aiutare anche un ente benefico, non dovrete fare altro che cliccare sul link sottostante per procedere all’acquisto. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui acquistare l’Humble New Couch Classics Bundle «

