Visage, l’horror ispirato a P.T., ha una data (e arriva anche su console)

SadSquare Studio ha finalmente annunciato che il loro horror psicologico Visage, uscirà finalmente dalla fase di Early Access tra una manciata di giorni, diventando di fatto un gioco fatto e compiuto.

A quanto pare non è finita qui: il team ha annunciato che il titolo approderà anche su console PlayStation 4 e Xbox One, anche queste versioni attese a partire dal prossimo 30 ottobre, ossia a ridosso di Halloween.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il titolo è pesantemente ispirato a P.T., ossia il playable teaser di Silent Hills, il gioco horror di Hideo Kojima e Guillermo del Toro purtroppo cancellato da Konami diversi anni fa (con la delusione di migliaia di fan).

Poco più in basso vi riproponiamo il nostro ricco video speciale dedicato ai primi 20 minuti di Visage, nel caso siate incuriositi da questo progetto davvero molto interessante.

Come vi abbiamo anche spiegato nella nostra recensione, «Visage è un horror psicologico basato su un ottimo sound design che sa alla perfezione come alternare silenzi assordanti e fastidiosi rumori di sottofondo, di quelli striscianti, che vi entrano sottopelle e ci rimangono.» La descrizione ufficiale recita:

Esplora una casa avvolta nel mistero e in costante mutamento in un mondo rallentato ricco d’atmosfera che unisce ambienti soprannaturali rassicuranti a scenari realistici spaventosi e vivi un’esperienza realmente terrificante.

Via Steam la versione in Accesso Anticipato del titolo horror è proposta al prezzo di 20,99 euro (ossia 24.99 dollari) mentre la versione completa attesa dal 30 ottobre costerà 30,99 euro (convertiti in 34.99 dollari). Il costo dell’edizione PS4 e One dovrebbe aggirarsi pressappoco sulla stessa somma.

Poco sotto, il nuovo trailer con la data di uscita:

Visage è atteso su PS4, Xbox One e PC Steam a partire dal 30 ottobre 2020.