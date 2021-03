Videogiochi: su eBay le offerte partono da 9,99€!

Il noto store online eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi e console a prezzo scontato e con la spedizione gratuita. Ad esempio, potete portarvi a casa Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint in versione Sony Playstation 4 ad appena 9,90€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare l’ultimo capitolo della celeberrima serie, nel quale dovrete avventurarvi in un mondo aperto, ostile e misterioso, sia da soli che insieme al altre tre vostri amici. Il titolo, uno sparatutto militare in terza persona, dovrete vedervela con i letali mercenari conosciuti come “i Lupi“, e utilizzare le vostre abilità di sopravvivenza per adattarvi ai diversi ambienti di Auroa.

Se possedete una PS4 o PS5 e volete fare il grande passo verso la realtà virtuale sicuramente sarete interessati al pacchetto Sony Playstation VR Mega Pack + Iron Man VR, acquistabile a soli 299,99€, rispetto ai 399,90€ di listino All’interno della confezione troverete, oltre al visore Playstation VR e a Playstation Camera, anche ben sei videogiochi di assoluta qualità. Parliamo infatti di Astro Bot Rescue Mission VR, Everybody’s Golf VR, Moss, Blood And Truth, Playstation Worlds e Iron Man VR. Ricordiamo che PS VR è dotato di uno schermo OLED da 5,7″ per ricreare ambienti 3D realistici e fornirvi un coinvolgimento a 360° così da immergervi completamente all’interno dei mondi virtuali.

Questi sono alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a videogiochi e console tra gli sconti del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili