Videogiochi per Halloween: sconti fino al 90% su Humble Bundle!

Humble Bundle ha lanciato un’interessante promozione che consente di acquistare vari horror a prezzi scontati giusto in tempo per Halloween!

Partiamo da Resident Evil 2, che potete portarvi a casa a soli 19,99€ rispetto ai 39,99€ di listino. Avvalendosi del RE Engine, motore proprietario di Capcom, Resident Evil 2 offre una nuova interpretazione della classica saga survival horror con grafica incredibilmente realistica, audio coinvolgente mozzafiato, una nuova visuale da dietro le spalle e comandi modernizzati, oltre alle modalità del gioco originale.

In Resident Evil 2 tornano l’azione classica, l’esplorazione intensa e la risoluzione di enigmi che hanno definito la saga di Resident Evil. I giocatori si uniscono all’agente di polizia esordiente Leon S. Kennedy e alla studentessa Claire Redfield, le cui vite si intrecciano quando una tragica epidemia colpisce Raccoon City, trasformando la sua popolazione in zombi letali. Leon e Claire sono anche protagonisti di campagne giocabili separate, quindi i giocatori possono osservare la storia da entrambe le prospettive.

Continuiamo con un vero classico, F.E.A.R. Complete Pack, che comprende l’originale F.E.A.R., F.E.A.R. 2: Project Origin, F.E.A.R. 2: Reborn, F.E.A.R. 3, F.E.A.R. Extraction Point e F.E.A.R.: Perseus Mandate. La serie inizia con una misteriosa forza paramilitare che si è infiltrata nel complesso aerospaziale costato svariati miliardi, prendendo in ostaggio alcuni innocenti, ma senza fare richieste di sorta. La risposta del governo è stata quella di inviare un team di forze speciali con l’unico obiettivo di sbarazzarsi di questa minaccia.

Non potendo contare su nessun altra risorsa, il team d’élite F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon) viene assemblato sul momento per gestire le circostanze straordinarie. Ad esso, viene assegnata una missione molto semplice: valutare l’entità della minaccia e eliminare gli intrusi ad ogni costo.

Vi lasciamo alla nostra selezione di videogiochi per Halloween presenti a prezzo scontato su Humble Bundle.

Videogiochi per Halloween: sconti fino al 90% su Humble Bundle!