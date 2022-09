Un’edizione da record per il Modena Nerd 2022

Quella di Modena Nerd per questo 2022 è stata un’edizione davvero trionfale.

Lo scorso weekend, infatti, la fiera ad alto tasso di videogiochi e divertimento ha accolto ben 25mila visitatori, che hanno potuto intrattenersi con eSport, spettacolo e novità gaming firmate come sempre da Gamers Arena.

Gli eSport

Warzone Mobiuz Tournament

Il torneo dedicato a Call of Duty: Warzone, re dei battle royale, si è svolto su postazioni next-gen capaci di raggiungere i 120 fps, rese ancora più preziose dai monitor Mobiuz EX2510S.

Gli agguerriti partecipanti si sono dati battaglia per portare a casa il trofeo dei vincitori: alla fine, a spuntarla è stato Ares – che si è piazzato davanti a Reaper e a not-riki, più che capaci di dargli parecchio filo da torcere, animando una competizione ad alto tasso di adrenalina.

Valorant Zowie Cup

La competizione dedicata a Valorant, il celebre shooter di Riot Games, è stata resa realtà grazie al supporto dei monitor Zowie XL2546K a 240 Hz, dotati di DyAc⁺™ Technology.

Nelle sfide 5v5 si sono affrontati giocatori determinatissimi a uscirne come vincitori: alla fine, a farcela sono stati Moncy, Conny, Pirata, Bori e Pinna, che hanno unito le forze nell’inarrestabile team Sound Tex.

Oltre la competizione

Non c’è stato spazio per le sole sfide: anche la Zowie eSport Experience, dove i giocatori hanno potuto divertirsi con i monitor BenQ Zowie XL2546K, ha rappresentato un grande motivo di curiosità e divertimento, permettendo ai visitatori di provare l’esperienza di gameplay dei veri professionisti dell’eSport.

Grande successo anche per lo spazio dedicato a Nintendo Switch, con tante novità legate al mondo della casa di Kyoto – compreso l’appena uscito Splatoon 3. Moltissimi anche i visitatori dell’area next-gen, dove PS5 e Xbox Series X hanno intrattenuto gli appassionati, supportate fino ai 120 fps dai monitor Mobiuz EX2510S.

A coronare le esperienze pensate per videogiocatori, anche l’appuntamento con Alle Tattoo & Gamers Arena, con l’artista da Guinness World Record che ha incantato il pubblico con i suoi laboratori per gli amanti dei tatuaggi. Molto seguite anche le speedrun di Ace e Hyuga, nel podcast Enciclopedia dei Videogiochi.

Infine, Gamers Arena ha ribadito il suo orgoglio per la partecipazione al progetto che vede il videogioco come strumento di inclusività: lo stand dedicato ad ANFFAS, gestito dai ragazzi e dai loro tutor, ha messo in campo partite a FIFA, Fortnite e Street Fighter V. Sono stati degli appuntamenti che, spiega Gamers Arena, «hanno mostrato l’importanza del videogioco come strumento utile per stimolare i rapporti, nella totale inclusività».

Se volete rivivere i più bei momenti di Modena Nerd 2022, vi attende a questo link l’album fotografico completo dell’evento.

Il prossimo appuntamento con Gamers Arena è già fissato e vicinissimo: ci troveremo al Gamicon il 7-8-9 ottobre prossimi.