Uncharted il Film, quanto somiglia davvero ai videogiochi? Risponde il video confronto

Uncharted, la fortunatissima saga di Naughty Dog (uno degli studi sicuramente più talentuosi dell’industria videoludica), sta ufficialmente tornando alla ribalta.

Il grandissimo successo della serie esclusiva PlayStation ha infatti spinto verso la realizzazione di un film live-action che si basa sulle entusiasmanti avventure di Nathan Drake, e di cui da poco abbiamo avuto la possibilità di vedere il trailer.

Nella trasposizione cinematografica, che vedremo a breve sul grande schermo, Nathan Drake sarà interpretato da Tom Holland (famoso per essere il nuovo Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe e a cui possiamo dare un’occhiata in questa immagine ufficiale), mentre il mentore nonché grande amico del nostro protagonista, Victor “Sully” Sullivan, sarà interpretato dall’attore Mark Wahlberg.

Sappiamo per certo che il film sarà incentrato sulla giovinezza di Nathan, probabilmente prendendo spunto a piene mani dal terzo capitolo della serie Uncharted 3: L’inganno di Drake, capitolo in cui assistiamo ad un giovanissimo Nathan Drake che incontra Victor Sullivan per le strade di Cartagena, in Colombia.

Tramite un video condiviso da Safari Geek possiamo renderci conto maggiormente delle similitudini tra il film e il terzo capitolo della saga videoludica.

Il trailer infatti mostra una scena fin troppo simile ad un’altra sequenza del gioco che è rimasta impressa nella mente dei giocatori, ovvero quella dell’aereo.

Il video di Safari Geek mette in mostra un confronto diretto tra le scene del film e le sequenze di Uncharted 3 (ma non solo): vediamo infatti Nathan che cade già dalla stiva aperta di un aereo con tanto di alcune grandi casse anch’esse in caduta libera (casse ricoperte tra l’altro dall’iconico nastro giallo presente nel gioco stesso).

Troviamo anche lo stesso stile del protagonista Nathan che indossa la classica maglia bianca e le sue iconiche fondine sulle spalle, proprio come in Uncharted 3.

Potete vedere di seguito il video confronto, che mostra fianco a fianco le scene del film e le controparti videoludiche:

Tra l’altro, la storica saga action-adventure sta tornando anche su PC e PS5 dato che Sony ha annunciato l’arrivo a breve della Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Insomma, sembra che i fan potranno rifarsi dalla mancanza del brand dopo l’acclamato quarto capitolo della serie Uncharted: Fine di un ladro e Uncharted: L’eredità perduta (entrambi inclusi nella Collection).

Sony negli ultimi giorno è tornata a fare parlare di sé con un’altra bomba: l’arrivo di God of War anche su PC. La notizia ha fatto felici molti appassionati ma anche scontentati altrettanti, che probabilmente tengono più alla console che ai giochi.