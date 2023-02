L’ultima esclusiva PS5 su PC è un flop: i dati sono davvero preoccupanti

Sembra che la reazione del pubblico al lancio di Returnal su PC si sia rivelata molto più fredda del previsto: l’esclusiva PS5 è stata apprezzata tra gli utenti della console next-gen come una piacevole sorpresa, ma ben pochi utenti su computer hanno scelto di voler affrontare questo viaggio.

I dati dell’esclusiva realizzata da Housemarque (che trovate su Amazon) si sono rivelati infatti decisamente preoccupanti: al momento sembrerebbe essere infatti una delle produzioni PlayStation Studios con il minore numero di utenti al lancio.

Come riportato da VGC, Returnal avrebbe infatti raggiunto un picco di soli 7.000 utenti in contemporanea su Steam: un dato davvero preoccupante, se pensiamo che un titolo come Days Gone, che Sony ha reputato un flop tale da non volerne finanziare neanche un sequel, alla fine è arrivato a registrare 28.000 giocatori collegati.

Un dato che sicuramente non è dovuto alla qualità del titolo dato che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, la produzione gira molto bene su PC, ma a quello che appare essere proprio uno scarso interesse nei confronti dell’esclusiva.

L’unico gioco PlayStation Studios che ha segnato un debutto peggiore è stato Sackboy Una Grande Avventura, che si è dovuto fermare a soli 700 utenti in contemporanea: va detto che in tal caso si trattava di un dato abbastanza prevedibile, dato che lo spin-off di LittleBigPlanet non sembrava aver attirato molto interesse neanche su console.

Se paragoniamo invece Returnal ai giochi di maggior successo provenienti dagli studi di casa Sony, ovvero God of War con ben 74mila utenti e Marvel’s Spider-Man con 66mila giocatori, appare evidente che qualcosa non sembra aver funzionato con il lancio del roguelike sci-fi di Housemarque.

Naturalmente dobbiamo evidenziare che si tratta esclusivamente di dati temporanei e che la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane, ma allo stato attuale i dati di Returnal sono i secondi peggiori di sempre per una esclusiva PlayStation su PC.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine se la situazione dovesse cambiare o qualora emergessero ulteriori novità al riguardo.