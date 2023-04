Una nuova console portatile PlayStation è in arrivo? Non esattamente

Nonostante Sony abbia abbandonato il mercato delle console portatili ormai da diversi anni, in queste ore sono emerse nuove voci di corridoio circa una nuova piattaforma handheld targata PlayStation.

Il 22 febbraio 2012 la PS Vita (che tra le altre cose è ancora avvistabile su Amazon) faceva il suo debutto sul nostro mercato, andando purtroppo incontro a un destino infausto che l’ha vista crollare davvero troppo presto.

Del resto, proprio su queste stesse pagine vi abbiamo spiegato perché in PS Vita qualcuno ci aveva creduto, nonostante tutto, visto che di fatto si tratta di una console davvero unica nel suo genere.

Ora, come riportato anche da Games Radar, per qualche motivo le voci di un nuovo dispositivo portatile PlayStation stanno facendo il giro del web.

Nel subreddit Gaming Leaks and Rumors qualcuno ha da poco affermato di essere a conoscenza di un dispositivo portatile PlayStation in lavorazione.

O meglio, l’autore del post sostiene di conoscere un dipendente di ASUS, che a sua volta è venuto a sapere che Sony sta lavorando a un nuovo dispositivo di gioco portatile.

Molti discutono anche sul perché PS Vita sia morta e le opinioni sono molteplici, dalla mancanza di giochi esclusivi al prezzo del dispositivo portatile.

I am traveling to Super Nintendo World, but I see the reports about a potential Vita 2, and I would definitely scope down those expectations. I've only ever heard about a cloud-streaming handheld. — Grubb (@JeffGrubb) April 4, 2023

Jeff Grubb, ospite di Giant Bomb, ritiene che dovremmo ridurre drasticamente le nostre aspettative nei confronti di un dispositivo portatile PlayStation, allontanandoci da quello che alcuni immaginano come un successore di PS Vita. «Ho sentito parlare solo di una console portatile con streaming su cloud», spiega però Grubb sul suo profilo social ufficiale.

Altri utenti Twitter dubitano inoltre che Sony voglia competere nello spazio dei giochi portatili sia con Nintendo che con Valve, in primis Steam Deck, la quale raccoglie la stragrande maggioranza delle librerie degli utenti per giocare in portabilità.

Vero anche che l’annuncio di Switch OLED avvenuto mesi fa ha spinto una grande fetta d’utenza a provare un forte senso di nostalgia per PS Vita, con un impatto sorprendente sui social.

Se in ogni caso amate le portatili, la spettacolare Nintendo Switch OLED in edizione limitata dedicato a Zelda: Tears of the Kingdom è attualmente in preorder.