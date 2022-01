Un capitolo di Forza è arrivato al fine vita: c’è l’annuncio ufficiale

Microsoft e Turn 10 Studios hanno annunciato che Forza Street, lo spin-off mobile della popolare serie automobilistica, sta per chiudere ufficialmente i battenti: i server saranno spenti e sarà impossibile continuare a giocarci.

Il franchise oggi gode di ottima salute, grazie soprattutto al successo ottenuto da Forza Horizon 5, ma il capitolo per smartphone non è mai riuscito a imporsi sul mercato, rendendo questa decisione inevitabile.

Prima del suo effettivo lancio si era perfino vociferato di una possibile versione Nintendo Switch, per via di alcune informazioni presente nel codice sorgente: tuttavia alla fine non se ne fece più nulla, forse anche a causa dello scarso successo ottenuto dall’app.

Con un comunicato ufficiale rilasciato in occasione dell’ultimo aggiornamento degli sviluppatori (via Eurogamer.net), gli sviluppatori hanno dunque annunciato che Forza Street è arrivato ufficialmente al fine vita, un traguardo temuto dai giocatori delle app free-to-play mobile.

Il design director di Forza Street, Andy Beaudoin, ha ammesso che si è trattato di «una decisione difficile» presa dopo attente considerazioni, ringraziando i fan per la fiducia data al primo capitolo mobile della serie.

Come conseguenza della decisione, non sarà più possibile effettuare acquisti con le microtransazioni: gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che tutti gli utenti che hanno speso soldi negli ultimi 30 giorni sull’app mobile saranno rimborsati automaticamente il prima possibile.

Prima della chiusura effettiva dei server, che avverrà durante questa primavera, Turn 10 Studios ha deciso di rilasciare una nuova auto virtuale, così da permettere a tutti i giocatori di poter completare il proprio garage.

Inoltre, i tempi di attesa verranno ridotti e sarà più facile riuscire ad accedere a spotlight rari ed epici, oltre a poter usufruire di una ricarica dell’energia più veloce.

Tutti gli oggetti in-game avranno inoltre un prezzo ridotto fino a quando Forza Street arriverà al fine vita: gli sviluppatori si augurano che i giocatori possano così continuare a divertirsi fino all’ultimo giorno.

Vedremo se in futuro Turn 10 e Microsoft tenteranno di adattare nuovamente il franchise al mercato mobile: nel frattempo, i giocatori di Forza Horizon 5 possono divertirsi con oltre 600 veicoli disponibili.

Il titolo racing open world offre anche la possibilità di personalizzare i vostri veicoli: occorre però non esagerare con l’ironia, altrimenti potreste ricevere un ban di 8000 anni.