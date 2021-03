Ubisoft Store: fino all’80% di sconto per le offerte di primavera!

È aria di primavera su Ubisoft Store, negozio digitale dove è stata lanciata un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Rayman, con sconti consistenti sino all’80%!

Tra i giochi acquistabili davvero a prezzi contenutissimi si trova Immortals Fenyx Rising, apprezzato action adventure proposto a metà prezzo (29,99€ rispetto ai 59,99€ di listino) nel quale vestirete i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli dei dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un Dio.

Continuando sul filone dell’antica Grecia, piuttosto interessante è anche lo sconto applicato su Assassin’s Creed Odyssey, che attualmente potete portarvi a casa a soli 15€, rispetto ai 59,99€ solitamente richiesti di listino. Il titolo, ambientato nell’antica Grecia, vede Layla Hassan alla ricerca della Lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell’Eden dall’enorme potere in possesso di uno dei due personaggi tra cui si può scegliere il proprio protagonista: Kassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia (scelta puramente estetica perché entrambi vivono di fatto la stessa identica storyline).

Infine, trovate anche il recente Watch Dogs Legion a soli 29,99€, nuovo capitolo della celeberrima serie ambientato in una Londra futuristica ricreata alla perfezione, comprendenti anche i punti di interesse più conosciuti come Trafalgar Square, il Big Ben, il Tower Bridge, Camden, Piccadilly Circus o il London Eye.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione