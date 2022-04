Ubisoft Store: fino al 75% di sconto sui DLC di Assassin’s Creed ed altri titoli

Ubisoft Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare espansioni, DLC, Season Pass e contenuti aggiuntivi relativi a tantissimi videogiochi, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Far Cry, con sconti consistenti sino al 75%!

Tra i Season Pass acquistabili attualmente a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare quello relativo a Far Cry 6, che potete portarvi a casa a soli 25,99€, rispetto ai 39,99€ usuali di listino, con uno sconto del 35%. In questo caso, il pacchetto comprende una nuova stravagante avventura dal punto di vista di Vaas, Pagan Min e Joseph Seed, nonché Far Cry 3: Blood Dragon.

Piuttosto interessante che il Season Pass di Assassin’s Creed Valhalla, proposto a soli 19,99€, rispetto agli usuali 39,99€ di listino. Il pacchetto include la missione esclusiva bonus esclusiva “La leggenda di Beowulf”, l’espansione “L’ira dei druidi” e l’espansione “L’assedio di Parigi”. Anche la recente espansione “L’alba del Ragnarok” viene venduta a prezzo scontato e potete portarvela a casa a soli 29,99€, risparmiando 10€.

Ma le offerte non finiscono qui. Infatti, a soli 9€ potete acquistare l’espansione “Warlords of New York” per Tom Clancy’s The Division 2, mentre il Pass Anno 1 di Riders Republic è scontato a soli 25,99€, rispetto agli usuali 39,99€ di listino.

Gli appassionati di strategici di certo non potranno lasciarsi sfuggire i Season Pass di Anno 1800, tra cui il Season 3 Pass, proposto a soli 12,99€ rispetto ai 19,99€ di listino, o il Season 2 Pass ad appena 12,49€ invece di 24,99€.

Queste sono solo alcune delle offerte presenti su Ubisoft Store e vi invitiamo a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.