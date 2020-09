Ubisoft Forward, il prossimo evento si terrà molto presto?

A metà luglio, più precisamente il 16, si è tenuto il primo Ubisoft Forward, evento digitale organizzato dal publisher francese per sopperire al mancato svolgimento dell’E3 di Los Angeles a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del nuovo Coronavirus COVID-19. I protagonisti della manifestazione sono stati principalmente Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Far Cry 6, tra video e teaser che hanno mostrato i vari titoli ai giocatori collegati da casa.

A quanto pare, stando al noto Jason Schreier di Bloomberg, il prossimo appuntamento sarà più vicino di quanto pensiamo. Infatti, Schreier ha affermato, pubblicando un messaggio sul proprio profilo Twitter, che il secondo Ubisoft Forward sarà trasmesso in un «futuro molto prossimo (la prossima settimana)». Ha anche osservato, giustamente, che «ancora una volta, il loro tempismo è impeccabile.»

BTW, Ubisoft has been planning another Ubisoft Forward video game reveal stream for the very near future (next week, I believe). Once again, their timing is impeccable

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 31, 2020