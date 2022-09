Ubisoft chiude i server, Bethesda ne apre di nuovi per giochi di 19 anni fa

Mentre Ubisoft ha chiuso i rubinetti di molti suoi giochi, Bethesda crea dei nuovi server dedicati per dei suoi videogiochi storici.

A fare le spese di questo repulisti è stata soprattutto la saga di Assassin’s Creed (il cui ultimo capitolo trovate su Amazon), dove alcuni capitoli si sono ritrovati con i server chiusi.

I fan hanno voluto celebrare questo ultimo momento di gloria della saga con delle ultime sessioni di gioco epiche.

Nel frattempo, invece, Bethesda ha reso disponibili in maniera gratuita alcuni suoi giochi storici, e a quanto pare potrete giocarci online in maniera fluida.

Con una mossa decisamente inaspettata, Bethesda ha annunciato che dedicherà server ufficiali a Wolfenstein: Enemy Territory, un gioco originariamente pubblicato nel 2003.

La notizia arriva tramite una dichiarazione dal sito ufficiale, in cui Bethesda ha realizzato il valore dei server creati dalla community che sono rimasti in piedi in questi anni.

Proprio per questo motivo la software house ha deciso di dare a quei fan dei server dedicati, in cui i giocatori potranno giocare alla versione base del gioco (quindi senza mod).

Una decisione che ha trovato anche un certo malumore nella community. Da un lato i fan delle mod in rivolta che si ritrovano server in cui non sono utilizzabili, e dall’altra chi dice che le mod in questione abbiano rovinato il gioco, e quindi accoglie con entusiasmo l’iniziativa di Bethesda.

Verranno lanciati un totale di quattro server ufficiali, uno ciascuno per gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Unione Europea e l’Australia, che possono essere trovati sotto i nomi “id Software Official Vanilla Server (region)”.

Oltre ai nuovi server dedicati, l’azienda sta rendendo disponibile il gioco su Microsoft Store. Come detto, Wolfenstein: Enemy Territory è disponibile gratuitamente su Steam dal 26 aprile scorso.

Nel frattempo i fan stanno continuando a ridare linfa vitale ad altri titoli Bethesda, come l’immortale The Elder Scrolls III con delle mod.

Riguardo Ubisoft, invece, l’azienda ha di recente annunciato una grande manovra finanziaria che riguarda Tencent.