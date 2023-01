TV e PC Mania MediaWorld: offerte irresistibili su TV, PC e molto altro!

La nota catena di elettronica Mediaworld ha lanciato la promozione “TV & PC Mania” con una serie di incredibili occasioni riguardanti una vasta gamma di prodotti come PC, smart TV e molto altro ancora. Questa iniziativa è valida fino al prossimo 22 gennaio, quindi se siete interessati a questi prodotti, vi consiglio di affrettarvi per avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung UE50AU7170, che attualmente potete portarvi a casa a soli 359,99€, rispetto agli usuali 579,99€ di listino, per un risparmio reale di 220€ e uno sconto del 37,93%.

La smart TV Samsung UE50AU7170U è un dispositivo di alta qualità dotato di un processore Crystal 4K che ottimizza in modo intelligente l’immagine e l’audio per garantire un’esperienza visiva eccezionale. Il suo pannello da 50 pollici a risoluzione 4K riproduce immagini nitide e cristalline, permettendovi di cogliere i minimi dettagli di ogni immagine, mentre la tecnologia Motion Xcelerator garantisce una compensazione automatica per ogni singolo frame.

La smart TV Samsung UE50AU7170U è anche equipaggiata con il sistema operativo Tizen, che consente di accedere a una vasta gamma di applicazioni, inclusi servizi di streaming popolari come YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ e altri ancora. Inoltre, è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “TV & PC Mania” si possono trovare tantissimi altri prodotti scontati. Vi consigliamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprire tutti i prodotti scontati e accedere direttamente dal link sottostante per avere maggiori informazioni.

