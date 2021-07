Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2021

I videogiocatori stanno ancora vivendo un momento di transizione tra la generazione di PlayStation 4 e quella di PlayStation 5. Ci troviamo, insomma, nel momento in cui molti giochi sono cross-generazionali e, per questo motivo, ci sono alcuni publisher che scelgono di farvi avere un upgrade gratis dei giochi PS4 su PS5.

Tuttavia, solo per alcuni titoli questa è una strada percorribile: per altri giochi è invece necessario acquistare un aggiornamento con costi limitati e contenuti extra, in altri casi ancora è necessario comprare nuovamente l’intero gioco. Quali sono, invece, i giochi PS4 con upgrade gratis su PS5? Vediamo la lista sempre aggiornata, in cui includeremo tutti quelli che propongono l’aggiornamento senza esborsi o quelli che, con l’acquisto su vecchia generazione, vi offrono la doppia copia per il download anche su PS5.

Vediamo la lista dei giochi con free upgrade da PS4 a PS5

Tutti i giochi PS4 con upgrade gratis su PS5

La lista è stilata in ordine alfabetico e viene aggiornata periodicamente. Trovate in apertura all’articolo la data dell’ultimo aggiornamento.

A Plague Tale: Innocence

Assassin’s Creed Valhalla

Atelier Ryza 2

Balan Wonderworld

Battlefield 2042 (solo con Gold Edition)

Borderlands 3

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Control (solo con Ultimate Edition)

Crash Bandicoot 4: It’s about time

CrossCode

Cyberpunk 2077

Dead by Daylight

Deliver us The Moon

Destiny 2

DIRT 5

Doom Eternal

Elden Ring

Far Cry 6

FIFA 21

Final Fantasy XIV

Final Fantasy VII Remake

For Honor

Ghostrunner

Godfall

Greedfall (non se riscattato da PlayStation Plus)

Guilty Gear -Strive-

Hades

Haven

Hitman 3 (solo in digitale)

Horizon: Forbidden West

Human Fall Flat

Immortals: Fenyx Rising

It Takes Two

Just Dance 2021 (solo per copia fisica)

Kena: Bridge of Spirits

Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Little Nightmares II

Lost Judgment

Maid of Sker

Maneater

Marvel’s Avengers

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Metro Exodus: Enhanced Edition

MLB The Show 21

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Mortal Kombat 11 (anche Ultimate)

Mortal Shell

NBA 2K21 (solo per Mamba Forever Edition)

Necromunda: Hired Gun

NiOh 2

No Man’s Sky

Oddworld: Soulstorm

Overcooked: All you can eat Edition

Outriders

Planet Coaster: Console Edition

Poker Club

Praey for the Gods

Puyo Puyo Tetris 2

Rainbow Siege Extraction

Rainbow Six Siege

Resident Evil Village

Riders Republic

Sackboy: Una Grande Avventura

Saints Row The Third: Remastered

Shantae (tutti e cinque)

Sniper Ghost Warriors Contracts 2

Star Wars: Jedi Fallen Order

Subnautica

Subnautica: Below Zero

Super Monkey Ball: Banana Mania

Tennis World Tour 2 (con Ace Edition o pass annuale)

Terminator Resistance Enhanced

The Elder Scrolls Online

The Pathless

The Persistence

The Witcher 3: Wild Hunt

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Watch Dogs Legion

World War Z: Aftermath

WRC 9

Yakuza: Like a Dragon

Leggi anche: Come trasferire dati e salvataggi da PS4 a PS5

Upgrade da PS4 a PS5: i giochi in formato fisico

Una cosa fondamentale di cui tenere conto per gli upgrade da PS4 a PS5 sono le copie dei giochi in formato fisico. Se, infatti, avete i vostri giochi su un supporto Blu-Ray, sappiate che nella maggior parte dei casi è necessario avere una PS5 standard, e quindi con lettore Blu-Ray, per fare in modo da far “rilevare” il gioco alla console, e consentirle così di scaricare l’aggiornamento gratuito per PS5.

Questo significa, insomma, che se possedete molti giochi in formato fisico e intendete approfittare dell’aggiornamento gratuito offerto, dovete necessariamente acquistare PS5 standard e non PS5 digital. In caso contrario, non potreste inserire i dischi nella console e non avreste modo di riscattare il free upgrade.