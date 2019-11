Trials of Mana, trailer per Hawkeye

Dopo il trailer dedicato a Kevin e quello relativo a Charlotte, Square Enix è ora tornata a presentarci un nuovo personaggio del suo Trials of Mana.

Stiamo parlando di Hawkeye, grazie al video prologo che trovate nel tweet sottostante (in lingua giapponese) rilasciato poche ore fa dal publisher nipponico:

Trials of Mana è il remake in alta definizione del terzo capitolo della serie Mana, uscito esclusivamente in Giappone nel 1995 con il nome di Seiken Densetsu 3 e pubblicato quest’anno in occidente nella Collection of Mana su Nintendo Switch.

La storia racconta di sei eroi che decidono di combattere contro le forze del male che minacciano un mondo in cui il Mana è stato inevitabilmente indebolito.

Trials of Mana vedrà la luce in tutto il mondo il 24 aprile 2020 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam (con tanto di bonus speciali per il preorder).

Fonte: GN