Tornano le offerte sui prodotti per la scuola di Carioca

La scuola è ormai cominciata da alcune settimane, seppur con qualche problema dovuto alla situazione attuale, e di certo gli studenti hanno continuamente bisogno di penne, pennarelli ed altri prodotti per affrontare al meglio il nuovo anno.

Attualmente su Amazon è in corso un’interessante promozione consente di acquistare vari prodotti a marchio Carioca a prezzi scontati. Ricordiamo che i prodotti della nota compagnia sono davvero sicuri e adatti per i bambini, in quanto dermatologicamente testati e non tossici, tanto da essere così innocui che possono essere utilizzati anche da coloro che hanno appena un anno di età.

Partiamo con la valigetta TITA, che contiene un set di matite in resina con mine con diametro di 3 mm, super resistenti alle cadute e facili da temperare. Il loro corpo esagonale è facile da impugnare e non rotola sul tavolo. Si tratta di un prodotto adatto a tutti, compresi bambini, studenti, adulti e principianti e, ovviamente, è perfetto per la scuola.

Per gli amanti degli animali, l’astuccio Wild Cubs offre tre scomparti consente di organizzare penne, pennarelli, matite e piccoli oggetti di cancelleria con molta facilità. Al suo interno sono già presenti 18 pennarelli punta fine super lavabili, 18 matite colorate, 1 righello, 1 gomma, 1 temperino, 1 matita in grafite, 2 penne Corvina ed 1 penna cancellabile.

I bambini a cui piace disegnare con i pennarelli sicuramente saranno felici di ricevere il set di pennarelli pazzi, che offre 12 pennarelli Birello con punta doppia; 12 pennarelli Bi-Color con 24 colori e 8 pennarelli Pastel, entrambi con punta conica ed inchiostro super lavabile. Si tratta, quindi, di un prodotto ideale per i bambini più creativi.

