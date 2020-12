Tornano gli sconti sulle smart TV TCL tra le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su smart TV TCL che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Partiamo con la smart TV TCL 55C811 da 55″, dotata di tecnologia Quantum dot per garantire un miliardo di colori e toni diversi, portando l’esperienza di visione domestica allo stesso livello della resa cinematografica. Il dispositivo è dotato di sistema operativo Android TV, che integra Google Home e Google Assistant. Grazie a ciò, potrete scoprire gli ultimi film, controllare i risultati delle partite, regolare l’illuminazione della vostra casa, il tutto senza perdere un solo istante del programma che state guardando. Grazie alla tecnologia all’avanguardia High Dynamic Range, HDR PREMIUM garantisce una brillantezza senza precedenti, immagini dai colori intensi e luminosi e un’eccellente risoluzione.

Solitamente la smart TV TCL 55C811 viene proposta a 799,99€, ma oggi potrete averla a soli 699,99€, risparmiando 100€.

Passando all’ambito videoludico, segnaliamo che potete acquistare NBA 2K21 Standard Edition per PS4 a soli 40,99€, rispetto ai 70,99€ di listino. Come abbiamo affermato nella nostra recensione, «NBA 2K21 si lascia giocare piacevolmente, portando una narrazione ben sviluppata e un gameplay ben strutturato. Il titolo di Visual Concepts rimane ancora il migliore sportivo dedicato al basket, divertente e piacevole. Manca il salto netto, ma sappiamo che il vero cambiamento tecnico arriverà su next gen e lì, forse, ci sarà ancor più da divertirsi.»

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di questo fine settimana che potete trovare su Amazon.

