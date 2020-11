Tornano gli sconti sui prodotti Anker tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, mercoledì 18 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a prodotti Anker che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Iniziamo con il mini proiettore portatile Anker Nebula, dispositivo di grande affidabilità in grado di fornire uno schermo sino a 100″ per guardare film, seguire lezioni online o intrattenere i bambini con ore di cartoni animati e video educativi. È possibile ottenere un’immagine rettangolare ultra definita da qualunque angolo in meno di un secondo, grazie alla messa a fuoco e alla tecnologia di distorsione trapezoidale di Capsule Max, mentre la batteria integrata consente di avere ben quattro ore di riproduzione video locale (tre ore se il WiFi è in uso) così da vedere per intero la versione estesa di una pellicola cinematografica. Ovviamente è possibile utilizzare direttamente dal dispositivi i maggiori servizi di streaming video, come YouTube e Netflix.

Solitamente il mini proiettore portatile Anker Nebula viene proposto a 499,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 349,99€, con uno sconto del 30%.

Continuiamo con gli auricolari Anker Soundcore Liberty 2 Pro con driver dinamici da 11 mm, in grado di fornire un’enorme profondità e dettagli riprodotti sulla più ampia gamma sonora. Il suono viene trasmesso ad ampiezze da stadio con profondità e sfumature impeccabili. Ogni strumento è presentato alla perfezione in un’ampia gamma sonora. Il dispositivo è in grado di effettuare un’analisi dell’udito e dell’orecchio, creando in modo intelligente il profilo sonoro ideale per un suono perfetto. La batteria integrata consente di avere ben otto ore di riproduzione con una singola ricarica.

Solitamente gli auricolari Anker Soundcore Liberty 2 Pro vengono proposti a 119,99€, ma oggi potrete averli a 79,99€.

