Tornano gli sconti sui monopattini elettrici tra le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su monopattini elettrici che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Ora che è presente il nuovo bonus del nostro Governo messo a disposizione per incentivare gli spostamenti “green”, è possibile ottenere un massimo di 500€ sull’acquisto di monopattini elettrici, bici elettriche ed altri mezzi di mobilità alternativa, cercando così di disincentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e il crearsi dei relativi assembramenti.

Tra le varie proposte, val certamente la pena segnalarvi la presenza di diversi modelli di monopattini con sconti considerevoli, alcuni dei quali con sconti anche del 40%, un vero e proprio affare se si considera che questa particolare categoria di prodotti è venduta, generalmente, a prezzi decisamente alti, specie se si vuole acquistare i modelli più recenti, pieghevoli e con telai leggeri e facilmente trasportabili.

Si tratta quindi di un’occasione che vi suggeriamo di non lasciarvi scappare sicché, nel tentativo di guidarvi nell’acquisto, abbiamo stilato per voi una piccola selezione di prodotti in sconto, così da indirizzarvi verso quelle che, almeno a nostro giudizio, sono le promozioni di cui vale la pena approfittare! L’invito, in ogni caso, è quello di tenere d’occhio la pagina Amazon dedicata, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte in corso.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di questo fine settimana che potete trovare su Amazon.

