Tornano gli sconti sui dispositivi Amazon in vista del Black Friday!

Il noto portale e-commerce Amazon, in occasione del compleanno di Alexa e in preparazione del Black Friday 2021, ha lanciato molteplici offerte sui suoi dispositivi. Gli sconti spaziano dagli altoparlanti smart Echo, dotati dell’assistente vocale Alexa, ai Kindle, per leggere i propri libri in formato e-Book ovunque vogliate, alle stick Fire TV, dispositivi capaci di rendere la vostra televisione ancora più intelligente e che vi permettono di accedere ad una vasta scelta di app di streaming.

Per partire, potreste iniziare da un semplice speaker Echo Dot, disponibile sia nella sua versione di 3° o 4° generazione, per poi passare ai dispositivi dotati di schermo, come Echo Show 8, con il quale potrete anche effettuare video chiamate con i vostri cari o vedere i vostri contenuti preferiti su Amazon Prime Video.

I dispositivi Echo sono tutti dotati del supporto ad Alexa, assistente virtuale in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Se siete amanti della lettura, invece, potreste iniziare da un semplice Kindle, ora dotato di una luce frontale integrata, o un Kindle Paperwhite, più sottile e leggero e resistente all’acqua, così da non dover temere di danneggiarlo in spiaggia, piscina o vasca da bagno.

Infine, se volete divertirvi alla grande con i contenuti multimediali, la Fire TV Stick 4K viene in vostro aiuto e, se puntate al top, abbiamo anche la Fire TV Stick 4K Max, il lettore multimediale più potente della gamma, con il 40% di potenza in più rispetto a Fire TV Stick 4K e supporto alle reti Wi-Fi 6.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon