Tornano gli sconti sui cuffie, auricolari e speaker Bluetooth Anker tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 18 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a cuffie, auricolari e speaker Bluetooth Anker, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dallo speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con Tecnologia BassUp, in grado di offrire ben dodici ore di riproduzione e dotato della tecnologia PowerIQ di Anker che vi permette di ricaricare il vostro dispositivo a velocità ottimizzate. L’altoparlante Bluetooth Soundcore Boost è protetto da un involucro con impermeabilità di grado IPX7 che garantisce una protezione totale contro i liquidi. Il microfono integrato trasforma il prodotto in un vivavoce quando ricevete una chiamata, mentre il supporto a Bluetooth 5 garantisce una connessione stabile, con la possibilità di connettere gli smartphone Android in un istante attraverso la tecnologia NFC.

Solitamente lo speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost viene proposto a 69,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 47,99€, risparmiando 22€.

Continuiamo con gli auricolari Anker Soundcore Liberty Air 2, equipaggiato con driver ultraleggeri e rigidi ispirati ai diamanti producono un suono dalla precisione impeccabile. Gli auricolari True Wireless Liberty Air 2 dispongono di quattro microfoni integrati con tecnologia di riduzione del rumore cVc 8.0 che assicura che la vostra voce sia ottimizzata mentre i rumori ambientali vengono soppressi. Quando avete poco tempo e la batteria è quasi scarica, potete ricaricare gli auricolari Liberty Air 2 nella custodia per 10 minuti e godervi 2 ore di riproduzione e sono presenti controlli completamente touch per controllare la musica, le chiamate, attivare gli assistenti vocali o persino accendere/spegnere il dispositivo.

Solitamente gli auricolari Anker Soundcore Liberty Air 2 vengono proposti a 99,99€, ma oggi potrete averli a soli 79,99€, con uno sconto del 20%.

