Tornano gli sconti sugli accessori gaming Trust tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, martedì 9 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ad accessori gaming Trust, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il Trust Gaming GXT 252 Emita Plus Microfono USB Professionale a Condensatore con Braccio Regolabile, che attualmente potete portarvi a casa a soli 94,99€, rispetto ai 129,99€ solitamente richiesti di listino.

L’headset offre una riproduzione audio calda, ricca e chiara. Il dispositivo è ottimo per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di musica o streaming e, grazie al morsetto di montaggio a tavolo regolabile, consente di sistemare il microfono nel punto a voi più comodo.

Attenzione anche al corposo sconto sulla sedia da gaming Trust GXT 705C Ryon, acquistabile a soli 132,99€, rispetto ai 184,99€ di listino. Ergonomica e ideale non solo per le esperienze di gioco, ma anche per una sobria postazione da ufficio, la sedia punta tutto sull’ergonomia, piuttosto che sugli orpelli estetici, e presenta un meccanismo di sollevamento a gas per farvi regolare l’altezza in base a quella della scrivania (e alla vostra statura).

I braccioli imbottiti vi supportano le braccia durante il gioco e la digitazione, mentre la struttura è inclinabile (con freno) per avere il posizionamento giusto di seduta e spalliera. Ideale per chi è alto tra i 160 cm e i 190 cm.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon

