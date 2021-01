Tornano gli sconti su console e videogiochi tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a videogiochi e console.

Nonostante sia già uscita, ma introvabile, la nuovissima Playstation 5, la console Sony della passata generazione, Playstation 4, rimane un prodotto davvero valido che vi consente di accedere ad una libreria di videogiochi davvero sconfinata, regalandovi centinaia di ore di divertimento. Oggi su eBay potete trovate la versione Slim in colorazione nera ed equipaggiata con un hard disk interno da 500GB per memorizzare giochi ed applicazioni. Solitamente la PS4 Slim da 500GB nera viene proposta a 299,99€, ma oggi potrete averla a 289,99€. Stesso discorso potrebbe essere fatto per Nintendo 2DS, ora che è disponibile Nintendo Switch, che anche in questo caso viene proposto al prezzo scontato di 109,99€ in abbinamento all’apprezzato New Super Mario Bros 2.

Numerosi anche i videogiochi proposti a prezzo scontato, in particolare per PS4, come The Last Of Us Parte 2, uno dei prodotti più controversi ed importanti della generazione, che nella nostra recensione, dove abbiamo assegnato al titolo un poderoso 10, abbiamo definito «il gioco dell’intera generazione». Piuttosto interessante anche Persona 5 Royal, versione riveduta e corretta dell’originale che offre una marea di contenuti aggiuntivi e è completo di sottotitolazione italiana.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay. Piuttosto interessante anche Persona 5 Royal, versione riveduta e corretta dell'originale che offre una marea di contenuti aggiuntivi e è completo di sottotitolazione italiana.

