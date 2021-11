Il videogioco come strumento di promozione del patrimonio culturale: tornano gli IVIPRO Days

Dopo l’appuntamento del 2020, che per l’emergenza sanitaria si è svolto solo online, anche per il 2021 tornano gli IVIPRO Days: l’appuntamento dedicato ai videogiochi come strumento di promozione del territorio e del patrimonio culturale riparte dai numeri dell’anno scorso, con quasi 3.800 visualizzazioni per i nove incontri organizzati sui quattro giorni dell’evento.

Un risultato che dimostra la fattibilità in remoto, che sarà riproposta anche per quest’anno: da giovedì 25 a sabato 27 novembre tornano, allora, gli IVIPRO Days online, in diretta sui canali Facebook e YouTube di IVIPRO. Tutti gli appuntamenti si potranno seguire gratuitamente, interagendo in tempo reale con gli ospiti provenienti dal mondo di sviluppo, della cultura e della ricerca sul videogioco.

Tra gli ospiti di quest’anno, a tal proposito, troveremo anche Yoan Fanise, fondatore di DigixArt, che ha messo la firma sull’amato Valiant Hearts e che di recente ha dato i natali a Road 96 – intrigante titolo di avventura che affronta il tema della fuga dal proprio Paese.

Sarà possibile seguire l'evento gratuitamente online

Sarà ospite anche João Brant, dello studio brasiliano Long Hat House, che parlerà dei retroscena del suo Dandara, titolo impregnato di riferimenti alla cultura brasiliana e ispirato dalla figura di Dandara dos Palmares, che combatté contro lo schiavismo nel XVII secolo.

Tra gli ospiti internazionali anche Kristian Volsing, curatore del Victoria and Albert Museum di Londra, che parlerà dell’esperienza del museo con i videogiochi. Tra gli italiani, invece, Ilaria Mariani discuterà dell’immersione nei videogiochi location-based che utilizzano la realtà come veicolo di interazione ludica, mentre con l’avvocato Raffaella Pellegrino si discuterà della normativa nella riproduzione digitale.

Il programma, particolarmente fitto, può essere visionato nella sua interezza nella scaletta di seguito.

Durante IVIPRO Days 2021 sarà anche presente una virtual exhibition che racconterà, per immagini, cosa significhi creare un videogioco legato al proprio territorio. Parliamo di A Painter’s Tale: A Work Diary, che confluirà anche in un lavoro di prossima pubblicazione.

Trovate maggiori dettagli sugli appuntamenti direttamente sul sito ufficiale, a questo indirizzo.