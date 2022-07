Torna in pista con questi super sconti sui volanti gaming

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle incredibili offerte inerenti ai volanti gaming, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime «

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student a metà prezzo! «

Tra i vari volanti gaming proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il Logitech G920, che attualmente potete portarvi a casa al prezzo più basso da oltre due anni, pari a soli 198,99€, rispetto agli usuali 252,99€ di listino.

Il volante Logitech G920 è compatibile con Xbox Series X|S e PC ed è dotato di un feedback di ritorno di forza a due motori, per simulare la sensazione degli pneumatici in curva e su diversi tipi di terreno, sovrasterzo, sottosterzo e altro ancora.

Il volante Logitech G290 garantisce un controllo preciso e fluido, con ingranaggi elicoidali del cambio per ridurre rumore e vibrazione, mentre il dispositivo antigioco mantiene saldi volante e pedali. Il volante Logitech G290 fornisce tutti i comandi a portata di mano, così da accedere ai vari pulsanti in modo molto agevole ed essere sempre pronti a qualsiasi evenienza.

Il volante Logitech G290 è dotato di pedali separati per acceleratore, freno e frizione per una guida dinamica e un controllo completo. Il volante è in grado di ruotare di 900° per poterlo girare fino a due volte e mezzo, ideale per le curve ampie dei circuiti di Formula 1.

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!

Prime Day 2022: Le migliori offerte sui volanti gaming