Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 1 settembre: abbiamo aggiornato la notizia con i prezzi attuali.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 è la compilation dei prime due, storici capitoli dedicati alla leggenda dello skateboarding, Tony Hawk, rimasterizzati per l’occasione e che strizzano l’occhio ai nostalgici cresciuti sulle tavole (virtuali) del campione americano. Il gioco è atteso in uscita il 4 settembre 2020, quando riproporrà i livelli originali coi classici pro skater, i trick e una serie di novità inedite, inclusa una grafica in HD, feature inedite e un sistema di controllo riveduto per l’occasione.

Il pacchetto includerà i due capitoli della serie al prezzo di di 44,99 euro per la versione base, mentre la Collector’s Edition includerà diversi extra davvero imperdibili. Poco sotto, trovate nel dettaglio le offerte speciali messe in preorder per l’occasione, a un prezzo davvero concorrenziale:

Day One Limited

L’edizione Day One di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 propone i due giochi in versione rimasterizzata.

Vai con lo skate in compagnia del leggendario Tony Hawk e tutto il roster dei pro modalità originali oppure entra in competizione con i tuoi amici con le modalità locali per 2 giocatori. In questa versione non sono disponibili contenuti aggiuntivi.

Collector’s Edition

A differenza della versione standard, questa fantastica Collector’s Edition include – oltre al gioco completo Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – i contenuti della Digital Deluxe Edition e una tavola da skate Birdhouse a grandezza naturale

Per il resto, anche in questa occasione avremo modo di giocare alle versioni rimasterizzate di Tony Hawk’s Pro Skater e Tony Hawk’s Pro Skater 2.

Nell’attesa, vi suggeriamo di ascoltare anche la colonna sonora originale del gioco, che trovate su Spotify ormai da diversi giorni. La compilation è prodotta da Activision e sviluppata dal team Vicarious Visions, autori di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Team Racing: Nitro-Fueled.

Il lancio è in programma per PC via Epic Games Store, PlayStation 4 e Xbox One il 4 settembre 2020.