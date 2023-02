Thrustmaster T80 Ferrari, ottimo volante per PS5, PS4 e PC, ora con uno sconto del 25%! Imperdibile!

Se siete alla ricerca di un nuovo volante di qualità per avere il massimo controllo durante le vostre gare, siete nel posto giusto! Infatti, Amazon, uno dei più grandi siti di e-commerce al mondo, ha messo in offerta il volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition ad un prezzo davvero imperdibile!

Il volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition Edition è una vera bellezza per gli appassionati dei giochi di guida. E non si tratta solo estetica! Infatti, il dispositivo è dotato delle licenze ufficiali Ferrari e PlayStation, per un’esperienza di guida ultra-realistica. Grazie alla presenza dei pulsanti ufficiali Playstation, il volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition vi permette di navigare facilmente nell’interfaccia della vostra PS4 o PS5 e nei menu dei giochi. Inoltre, potete usarlo anche con il vostro PC Windows.

Grazie al meccanismo brevettato a “Corda Elastica” di Thrustmaster, il volante T80 Ferrari 488 GTB Edition garantisce una resistenza lineare indipendentemente dall’angolo di rotazione. In altre parole, avrete un controllo ergonomico e intuitivo in ogni momento. Il diametro di 28 cm del volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition e il rivestimento in gomma lavorata offrono un grip eccezionale, ideale per lunghe sessioni di gioco.

Il volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition presenta anche 11 pulsanti azione e un D-pad, oltre a 2 ampie leve metalliche per il cambio sequenziale montate sul volante. La pedaliera regolabile a 2 pedali offre una resistenza progressiva del pedale del freno e una larga zona di riposo per il piede, garantendo accelerazioni e frenate precise e confortevoli.

Solitamente il volante gaming Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition viene proposto a 129,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 97,49€, con uno sconto del 25%, pari a un risparmio reale di 32,5€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo volante gaming a un prezzo eccezionale, soprattutto per giocare a Gran Turismo 7 e tutti gli altri giochi di guida disponibili in commercio.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.