The Witcher 3 disponibile da oggi, di nuovo, ed è conto alla rovescia per la patch

The Witcher 3 next-gen è uscito ormai da diverse settimane, nonostante oggi il gioco è tornato di nuovo in versione fisica, per la gioia dei fan, con un occhio di riguardo alla nuova patch ormai imminente.

Il titolo di CD Projekt RED, uscito diversi anni fa, che trovate anche su Amazon, è stato riproposto di recente su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

Alcuni giorni fa è stato ufficializzato che il gioco sarebbe tornato in versione fisica, mentre ora è il momento di passare ai fatti, come sottolineato dallo stesso publisher polacco.

Come riportato via social, The Witcher 3 è disponibile da oggi in versione retail su PS5 e Xbox Series X/S, mentre la nuova e importante patch è in dirittura d’arrivo.

«Se state pensando di acquistare un’edizione scatolata di The Witcher 3 Wild Hunt – Complete Edition per PlayStation 5 o Xbox Series X|S, ecco un pratico elenco in cui potrete verificare cosa vi aspetta», spiega CDPR.

«Tenete gli occhi aperti per una nuova patch, in arrivo molto presto», conclude il messaggio dello sviluppatore, anticipando novità già a partire dai prossimi giorni.

Poco più in basso, il tweet di CD Projekt che conferma la notizia.

If you’re thinking about getting a box edition of The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition for @playstation 5 or @xbox Series X, here’s a handy list where you can check what #TheWitcher3NextGen is all about!

P.S. Keep your eyes peeled for a new patch — coming very soon! pic.twitter.com/wZMrztK9Pg

— The Witcher (@witchergame) January 27, 2023