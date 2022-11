The Sims 5 praticamente non esiste ma è già stato piratato

Siamo abituati a vedere ogni tipo di leak nel mondo dei videogiochi, ma non ci aspettavamo di vedere già The Sims 5 piratato, onestamente.

La prossima uscita della storica saga di simulatori di vita, che potete trovare su Amazon, è stata annunciata solo di recente con un progetto molto interessante.

Con il nome in codice Project Rene, il nuovo episodio della saga di Electronic Arts e Maxis promette tra le altre cose di rivoluzionare alcuni elementi del franchise.

Un titolo che punterà anche considerevolmente sul multiplayer a quanto pare, che è stato descritto come “social e competitivo”, qualunque cosa voglia dire.

La cosa incredibile è che sebbene The Sims 5 non esista di fatto, qualcuno è riuscito a piratarlo lo stesso come riporta PCGamesN.

Una versione playtest di Project Rene è stata violata, e una copia di questa versione pare stia girando per il web in questo momento.

Al momento non è stato reso pubblico nulla, ma di fatto Project Rene è stato reso disponibile al di fuori della solita cerchia di playtester che fanno parte di questa fase dello sviluppo.

Non ci sono state reazioni da parte di Electronic Arts, mentre un playtester avrebbe svelato di essere in possesso del gioco in versione preliminare, e di poter generare dei token di accesso alla build.

Questi token di accesso sono apparentemente generati tramite i token privati ​​del playtester Denuvo, la tecnologia di gestione dei diritti digitali anti-manomissione utilizzata per fermare la pirateria dei giochi.

Non sono stati diffusi link o prove dirette di questa violazione al momento, e potrebbe rimanere per ora solo la manifestazione di un mitomane o di qualcuno di molto spiritoso.

Nel frattempo potete giocare a The Sims 4 gratis, reso disponibile per tutti per celebrare il successo della serie e darvi la possibilità di crearvi una vita perfetta.

A proposito di Electronic Arts, in queste ore sono emerse altre indiscrezioni su un altro gioco molto atteso: Star Wars Jedi Survivor.