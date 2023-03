The Simpsons Hit and Run, i fan ne chiedono il ritorno: «L’unica remaster di cui abbiamo bisogno»

The Simpsons Hit & Run è un gioco ancora molto amato dai videogiocatori, tanto che un remake (o anche solo una remaster) sarebbe sicuramente molto apprezzato dai fan di tutto il mondo.

La famiglia gialla più irriverente d’America è ancora oggi molto conosciuta (basti vedere la quantità di oggetti di ogni genere che potete trovare su Amazon).

Mesi fa del resto venne anche aperta una petizione per dare vita a un sequel di The Simpsons Hit & Run relativamente al quale, dopo l’entusiasmo iniziale, non si seppe più nulla.

Ora, dopo che un vero e proprio fan remake in Unreal Engine 5 del gioco dedicato a Homer, Bart & Co. ci ha fatto sognare circa un rifacimento ufficiale, sono i fan a chiedere a gran voce una remaster del titolo.

Come riportato anche da Gaming Bible, c’è un grande interesse per un remake o un rifacimento di qualche genere di The Simpsons Hit and Run. Il creatore del gioco ha recentemente dichiarato di essere d’accordo con l’idea, il che è sempre un buon inizio.

Oggi, però, i fan si sono riuniti per elogiare il gioco, dimostrando ancora un certo apprezzamento. L’utente Reddit Hassaan18 ha scritto: «L’unica remaster di cui abbiamo bisogno», insieme a una gif di Homer che prende a calci Ned Flanders nel suo prato di casa.

Il post ha ricevuto ben 70mila upvotes. Lt_Pyjamas ha rivelato alcuni retroscena sullo sviluppo del gioco, dicendo: «Stavano pensando di togliere i calci dal gioco finché non hanno chiesto a Matt Groening di giocarci. La prima cosa che ha fatto è stata sbellicarsi dalle risate mentre prendeva a calci Marge per strada. Hanno deciso di tenerli.»

Kay_29 ha invece spiegato: «Sono molto felice che abbiano mantenuto i calci. A volte non faccio altro che prendere a calci le persone», mentre JohnLocke815 ha scritto: «Questo gioco è il motivo per cui ho comprato una PS2».

Nonostante i fan chiedano quindi a gran voce un remake o una remaster del gioco dedicato ai Simpson, ora come ora sono arrivati solo rifacimenti fatti in casa creati dagli appassionati.

Vero anche che il fermento attorno al titolo lascia ben sperare per un eventuale ritorno, già nell’aria alcuni anni fa.