The Medium e tanti altri giochi a prezzo scontato su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente The Medium a soli 38,89€, rispetto ai 50€ usuali di listino. Realizzato dagli stessi autori dei precedenti horror The Blair Witch Project, Layers of Fear e Observer, Bloober Team, The Medium vi metterà nei panni di una medium dotata di abilità psichiche impareggiabili, riservate a poche persone che hanno un dono. Dovrete sfruttare queste caratteristiche per risolvere enigmi e situazioni per attraversano contemporaneamente due mondi: quello reale e quello degli spiriti.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8, abbiamo affermato che «The Medium si fa notare per la capacità di saper mescolare un dramma familiare coi cenni storici di una nazione dal passato sfregiato da guerre e dissidi interni. Inoltre, riesce ad elevare ulteriormente la sua cifra stilistica grazie alla proposizione di un mondo di gioco cupo e di grande impatto, che pesca a piene mani dalle opere del pittore surrealista Beksiński, a cui deve tutto.»

Se, invece, preferite il mondo del calcio, vi segnaliamo un’offerta imperdibile inerente all’ultimo capitolo della popolarissima serie EA Sports, FIFA 21, che oggi potrete avere a soli 27,11€, rispetto ai 60€ di listino. Rispetto al passato episodio, FIFA 21 offre un motore fisico migliorato che può essere visto nei movimenti della palla e nel volo, con risposte molto più sfumate alla forza dei calci e delle rimesse.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC tra gli sconti del portale Instant Gaming. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione