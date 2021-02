The Legend Of Zelda Skyward Sword HD: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Una delle saghe più apprezzate del panorama Nintendo sin dai tempi del primo Nintendo Entertainment System (NES) si prepara a tornare su Switch con The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, versione rimasterizzata del capitolo uscito originariamente nel 2011 per Wii che offrirà comandi di movimento più fluidi ed intuitivi, oltre ad una grafica aggiornata ed un framerate di 60 fps.

In The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD potrete scegliere se usare il sistema di controllo originale, simulato dall’impiego dei due Joy-Con, oppure uno nuovo basato sui pulsanti ed analogici, rendendolo pienamente godibile anche con il Nintendo Switch Pro Controller e Nintendo Switch Lite, oltre alla modalità portatile. Nel titolo, il noto eroe Link, armato con spada e scudo, affronterà nemici oltre ogni immaginazione, cimentandosi allo stesso tempo con complessi enigmi (tipici della tradizione della serie) per scoprire le origini della spada suprema. Ma non solo: l’eroe potrà anche librarsi in aria in sella a un maestoso uccello chiamato Solcanubi.

Nella nostra recensione dell’edizione originale avevamo affermato che «The Legend Of Zelda Skyward Sword è un’avventura di primissimo livello come poche in questa generazione e merita l’attenzione di tutti i videogiocatori. […] Un must have per tutti i fan di Zelda e gli amanti del buon gioco.»

The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD sarà lanciato il prossimo 16 luglio in esclusiva per Nintendo Switch.