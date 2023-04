The Last of Us Part I è giocabile in soggettiva, grazie ai fan

La versione PC di The Last of Us Part I continua a essere sulla bocca di tutti, grazie anche a delle mod dei fan davvero straordinarie.

Come ormai saprete fin troppo bene, Naughty Dog non si è occupata in prima persona del porting del gioco (che trovate su Amazon in versione PS5), considerando che il ben poco abile team di Iron Galaxy si è occupato del titto.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «The Last of Us Part I, su PC, è un gioco rotto. Non parliamo delle qualità del titolo stesso – che resteranno sempre quelle di un capolavoro indiscusso – bensì del modo in cui un prodotto di tale portata sia stato convertito su personal computer.»

Ora, mentre i fan continuano a ricevere patch atte a migliorare il gioco, la mod in prima persona di The Last of Us Part I rende ancora più particolari gli scontri del gioco.

Come riportato anche da Wccftech, lo YouTuber “Voyagers Revenge” ha pubblicato un interessante video che mostra The Last of Us Part I su PC giocato con una mod in soggettiva.

Come si può vedere nel filmato poco sotto, il gioco in prima persona appare davvero sorprendente. Grazie al cambio di prospettiva, gli scontri con gli Infetti sembrano ancora più intensi, considerando anche che “Voyagers Revenge” stava giocando a difficoltà elevata.

Il risultato porta a domandarsi perché Naughty Dog non si sia mai preoccupata di aggiungere una vera modalità in soggettiva a The Last of Us Part I, considerando che Rockstar Games lo ha fatto per Grand Theft Auto V, ad esempio, e la cosa ha funzionato piuttosto bene.

Al momento non è chiaro se e quando la mod in questione verrà rilasciata per tutti i giocatori ma, in caso di risposta affermativa, questa potrebbe essere messa a disposizione solo a pagamento via Patreon. Vi terremo ovviamente aggiornati.

Restando in tema, un fan ha usato la modalità fotografica per immaginare TLOU Part I come fosse un’avventura in prima persona.

Ma non solo: qualcuno ha da poco deciso di sostituire il volto dell’originale Joel attraverso una mod di TLOU su PC, sostituendolo con quello dell’attore Pedro Pascal.