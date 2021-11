The Last of Us, Joel “omaggia” 300 con una uccisione spettacolare

Nonostante siano passati ormai tanti anni dall’uscita originale del capolavoro di Naughty Dog, i fan di The Last of Us continuano a scoprire divertenti e curiosi segreti nascosti all’interno del gioco.

Un fan ha infatti scoperto che Joel, protagonista di The Last of Us, in determinate circostanze ha la possibilità di poter uccidere i nemici in modo molto particolare, richiamando una famosissima scena di 300.

Un’altra divertente citazione, seppur in questo caso fosse non intenzionale e legata a un bug, riguardava invece Ellie diventata forte come i giganti di Skyrim.

Un easter egg invece decisamente voluto è stato recentemente scoperto dagli appassionati e vi spezzerà il cuore, essendo legato al rapporto che Joel ha con la figlia Sarah.

L’utente YouTube Dodger Greg ha infatti pubblicato un nuovo video nel quale viene mostrato che, in una condizione particolare, Joel può finire il suo avversario con il celebre «spartan kick» di Re Leonida.

Normalmente non sarebbe infatti possibile eseguire calci all’interno di The Last of Us, ma se Joel si troverà vicino a una porta o una finestra situata abbastanza in alto, potrebbe partire una speciale animazione che richiamerà proprio l’iconica scena di 300.

Come potete osservare voi stessi nel seguente video, l’attacco metterà dunque la parola fine allo scontro in un modo decisamente epico e inaspettato:

Perché questa animazione venga attivata, è necessario non solo trovarsi nelle vicinanze di un luogo appropriato, ma anche eseguire una mossa in mischia che, in condizioni normali, ucciderebbe il nemico.

Il ritrovamento non è passato inosservato nemmeno ai fan su Reddit, che hanno sottolineato come c’è chi non è mai riuscito a scoprire questa citazione nemmeno dopo aver fatto 4 playthrough.

Effettivamente, le condizioni sono talmente rare da richiedere che i fan cerchino di eseguire quest’animazione di proposito: in ogni caso, si tratta di una divertentissima citazione. Magari Joel non urlerà «Questa è Sparta!», ma riuscirà a dimostrare ancora una volta le sue grandi capacità di combattimento.

Un’abilità che mostrerà anche nella serie TV prodotta da HBO, a giudicare da un filmato emerso in rete che mostra l’attore in azione.