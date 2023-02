The Last of Us, il Cordyceps può davvero diventare una minaccia? Risponde un micologo esperto

Come avranno ormai imparato i fan di The Last of Us, la pericolosissima infezione nel mondo videoludico e nella serie TV è stata causa da una mutazione del Cordyceps, un fungo che in una realtà alternativa si è rivelato estremamente pericoloso per l’uomo.

Una rappresentazione che rende le atmosfere viste nei videogiochi (trovate Part I su Amazon), ma soprattutto nella serie TV, particolarmente inquietanti, ottenendo però anche l’effetto di far spaventare molti spettatori sull’eventualità che possa davvero accadere qualcosa di simile anche nella realtà.

Dopo che l’autore Craig Mazin aveva provato a tranquillizzare i fan sul tema, pur ribadendo che lo show è ispirato da comportamenti reali del fungo, adesso è stato un esperto micologo che vuole mettere definitivamente la parola fine alle preoccupazioni degli spettatori, con affermazioni molto più rassicuranti.

Eurogamer.net riporta infatti le interessanti osservazioni di Paul Stamets, specializzato proprio nello studio dei funghi che sottolinea come, pur essendo la scelta ben studiata ed emozionante da un punto di vista della sceneggiatura, non rappresentano il nostro nemico nella realtà.

In una lunga discussione sul suo profilo Twitter, l’esperto ha infatti ammesso che i set apocalittici sono bellissimi, riuscendo a mescolare perfettamente le sensazioni conflittuali di meraviglia e di paura dei funghi. Fatta questa doverosa premessa, ha però voluto fare una precisazione importante sul Cordyceps e sui funghi in generale:

Stamets ha poi sottolineato che i funghi in generale «vivono con noi 24 ore al giorno» e che «esistono sotto ogni passo che fate»: di conseguenza, non c’è alcun motivo di allarmarsi per la loro presunta pericolosità, che mai arriverebbe ai livelli narrati nello show o nel videogioco.

Who knows, a young person watching this series could become our Einstein of mycology and help save the world from the toxins we create.

Breaking news: they are everywhere, all the time, and you live with them 24/7. These very fungi exist under every footstep that you take.

— Paul Stamets (@PaulStamets) January 26, 2023