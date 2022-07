The DioField Chronicle, il lancio dell’ultimo SPRG di Square è vicino (e potrete provarlo gratis)

L’ultimo gioco di ruolo strategico di Square Enix, sviluppato da Lancarse, è ormai molto vicino: il noto publisher giapponese ha infatti comunicato la data d’uscita ufficiale di The DioField Chronicle con un nuovo trailer dedicato.

Dopo che la casa di Final Fantasy ha già rilasciato a inizio anno Triangle Strategy su Switch (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon) è dunque quasi arrivato il momento di scoprire un nuovo SRPG particolarmente atteso, che sarà ufficialmente disponibile a partire dal 22 settembre 2022.

L’uscita sembrerebbe dunque essere stata anticipata rispetto alle previsioni iniziali: ricordiamo infatti che era stato svelato per la prima volta ai fan PlayStation durante un evento State of Play, durante il quale era stato confermato un lancio alla fine del 2022.

Come riportato da DualShockers, il publisher ha anche annunciato un’ottima notizia per i fan più curiosi: a partire dal 10 agosto sarà infatti possibile provare i momenti iniziali di The DioField Chronicle con una demo dedicata, i cui progressi potranno essere trasferiti nel gioco principale.

Il trailer di lancio, che vi riproporremo di seguito, svela anche diversi dettagli su ciò che potremo aspettarci dalla trama del gioco e, soprattutto, da un gameplay che soddisferà gli appassionati degli RPG tattici:

Ricordiamo che The DioField Chronicle sarà disponibile non solo su PS5 e PS4, ma anche su Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

L’appuntamento con il nuovo SRPG di Square Enix è dunque fissato al 22 settembre 2022, mentre fra un meno di un mese gli utenti potranno iniziare a testarlo con mano totalmente gratis con la versione di prova dedicata, che sarà però disponibile solo su console.