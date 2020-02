Terror Squid arriverà su Nintendo Switch e Steam durante questa primavera

Con un comunicato stampa, Apt Games ha annunciato che lancerà il suo arcade synth “core attack” Terror Squid su Nintendo Switch e Steam da questa primavera.

Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer che potete vedere come di consueto nel player sottostante.

Terror Squid è un gioco arcade tanto semplice da capire quanto difficile da padroneggiare, in cui ogni proiettile nemico viene in realtà scagliato da te stesso. Ambientato in un mondo ormai condannato, sei un’entità caotica cosmica che gira intorno ai pianeti scagliando proiettili pericolosi di ogni genere. Ma i pianeti sono rotondi e prima poi tutto torna indietro, ecco perché i tuoi proiettili d’inchiostro percorreranno il globo andando a creare la tua apocalisse.

Il titolo elimina le classiche convenzioni di schemi limitati e coreografati, mettendoti invece nei panni del tuo peggior nemico. Il tuo obiettivo è sopravvivere il più a lungo possibile senza farti colpire da alcun tuo proiettile.

Fonte: Comunicato Stampa