Tastiere e mouse gaming con sconti sino a oltre il 30% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 11 giugno 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai tastiere e mouse gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi la tastiera gaming Razer Huntsman, che attualmente potete acquistare a soli 109,99€, rispetto ai 159,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 50€.

La tastiera gaming Razer Huntsman è equipaggiata con tasti ottici lineari Razer con un’attuazione da 1mm, dato che ogni battuta viene registrata attraverso la luce, garantendovi una risposta immediata. I tasti PBT a doppia iniezione assicurano un’elevata durata, rendendoli ideali per sessioni di gioco intense.

La tastiera gaming Razer Huntsman offre un’archiviazione dei dati ibrida sulla memoria integrata e cloud, permettendovi di accedere ai vostri profili da qualsiasi parte del mondo. Grazie a una barra stabilizzatrice dei tasti nella parte superiore garantisce che il movimenta rimanga livellato e costante indipendentemente dall’angolazione della pressione.

