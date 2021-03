Tastiera gaming Corsair K60 RGB PRO Low Profile a meno di 100 euro tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, giovedì 11 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai tastiere e mouse gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la tastiera Corsair K60 RGB PRO LOW PROFILE, che attualmente potete portarvi a casa a soli 99,99€, rispetto ai 149,99€ di listino, per un risparmio reale di 50€. Si tratta di una tastiera meccanica dotata degli switch Cherry MX Low Profile SPEED, che offrono una distanza di attuazione di appena 1mm, per la massima reattività ai comandi. La tastiera Corsair K60 RGB PRO LOW PROFILE è robusta e resistente, grazie al suo telaio sottile ed elegante in alluminio che sfoggia anche un aspetto molto moderno.

Trattandosi di una tastiera gaming, non poteva di certo mancare la retroilluminazione RGB dinamica per singolo tasto, completamente personalizzabile tramite il potente software Corsair iCUE. Quest’ultimo, inoltre, permette di avere un’integrazione perfetta con i software più popolari, attivando illuminazioni personalizzate in base al titolo a cui state giocando.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su tastiere e mouse gaming tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

