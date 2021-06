Tantissimi giochi di avventura con sconti sino al 90% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione inerente ai videogiochi di avventura che vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti usufruendo di sconti sino al 90%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo Thimbleweed Park, proposto a soli 10€, rispetto agli usuali 19,99€ di listino, ultimo titoli firmato da Ron Gilbert e Gary Winnick che ci metterà nei panni di due agenti, Ray e Rayes, i quali dovranno investigare sull’uccisione misteriosa di un uomo altrettanto misterioso.

Nella nostra recensione, dove il gioco si è aggiudicato un lusinghiero 9, abbiamo affermato che «pochi altri titoli danno esattamente l’impressione di essere stati sviluppati da un team di persone preciso e con uno scopo preciso, risultando immediatamente riconoscibili quasi come se si trattasse di un quadro d’annata, o di un’opera antica. Thimbleweed Park mantiene allora la sua promessa, e sviluppa un’avventura grafica semplicemente classica e tradizionale, con tutto ciò che ne consegue.»

Piuttosto interessante anche Grim Fandango Remastered, che potete portarvi a casa ad appena 6,99€, rispetto agli usuali 13,89€ di listino. Versione rimasterizzata di uno dei classici del genere, Grim Fandango Remastered racconta l’epica storia di quattro anni nella vita (o nella morte) di Manny Calavera, agente dell’ultimo viaggio.

Le offerte attualmente attive su GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

